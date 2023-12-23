Чтиво

Голосування відбуватиметься у кілька етапів, а до наступного раунду виходять футболісти, що зайняли перші три місця в своїх групах.

Football.ua запускає новий проєкт під назвою "Український гравець року".

Шляхом голосування користувачі обирають у кілька етапів найкращих гравців протягом року, а до наступного раунду виходять по три футболісти, які посіли перші три місця у своїх групах.

Далі буде півфінал та фінал, а у проміжках між ними обиратиметься Український тренер року.

Якщо у півфіналі один з номінантів набере 50% + 1 голос – він буде оголошений достроковим переможцем та стає Українським гравцем року. Якщо ж ні – у фінал виходять перші три місяця півфінального голосування.

Календар голосувань:

24-25.12 – група 1

25-26.12 – група 2

26-27.12 – група 3

27-28.12 – півфінал

28-29.12 – Український тренер року

29.12-31.12 — фінал.