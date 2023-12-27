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Football.ua визначить українського гравця року за власною версією.

Football.ua проводить передноворічний конкурс, метою якого є визначення найкращого українського гравця і тренера в 2023 році. Схема буде подібною, до конкурсу "Народний Золотий м’яч", який ми проводили в жовтні.

Ми обрали 30 найкращих, за думкою редакції, українських футболістів 2023 року. 30 номінантів за алфавітом поділені на 3 групи. Голосування в кожній групі проходитиме рівно добу, згідно з календарем. Гравці, що зайняли перші три місця з кожної групи виходять в півфінал. Натомість три перші місця в півфінальному голосуванні виходять в фінал, де і визначиться переможець.

Фінальне голосування триватиме три доби і в останній день року, Football.ua оголосить переможця. Між півфіналом і фіналом робимо голосування "Український тренер року" – це буде єдине голосування, якому візьмуть участь 10 номінантів і перемагає той, що займає перше місце.

Календар голосувань

24 грудня, 13:00 – 25 грудня, 13:00 – група І

25 грудня, 13:00 – 26 грудня, 13:00 – група ІІ

26 грудня, 13:00 – 27 грудня, 13:00 – група ІІІ

27 грудня, 13:00 – 28 грудня, 13:00 – півфінал

28 грудня, 13:00 – 29 грудня, 13:00 – український тренер року

29 грудня, 13:00 – 31 грудня, 13:00 — фінал

ГРУПА ІІІ

Денис Попов

Вік: 24

Клуб: Динамо

Коли йдеться мова про футболістів Динамо, то складно виділити позитив, бо київський клуб у 2023 році вистав не найкращим чином. На додаток до всього, вперше за 18 років "біло-сині" не потрапили до групового етапу єврокубків.

Сподіватимемося, що таке більше не повториться, а поки що відзначаємо в нашому рейтингу з 30 номінантів Дениса Попова. Не найкращий сезон від 24-річного виконавця, проте в тридцятці він заслуговує бути, але, мабуть, не на вершині списку, особливо коли є такі виконавці, як Артем Довбик, Віктор Циганков, Олександр Зінченко та інші.

Невдалі виступи Динамо і, як результат, за 2023 рік Попов подешевшав на один мільйон євро — до 2,5.

Ярослав Ракіцький

Вік: 34

Клуб: Шахтар

Досягнення в 2023 році: чемпіон України-2022/23

У свої 34 роки Ярослав Ракіцький продовжує показувати непоганий рівень футболу, та й особливої критики не отримує на свою адресу, після того, як повернувся до Шахтаря. Історію з виступами за команду окупантів ми всі чудово пам'ятаємо. Сподіватимемося, що Ярослав справді "все осознал".

Чим запам'ятався Ракицький у 2023 році найбільше? Виграв чемпіонство із Шахтарем і звичайно його гол у Лізі чемпіонів Антверпену (3:2).

Можливо, він навіть отримав би виклик до збірної України, якби знову-таки не одна "подорож" до країни окупанта. Але це вже інша розмова.

Назарій Русин

Вік: 25

Клуб: Зоря/Сандерленд

Досягнення в 2023 році: бронзовий призер УПЛ-2022/23, другий бомбардир УПЛ-2022/23

Виступаючи за Зорю у першій половині 2023 року, яка фінішувала третьою, Назарій став другим найкращим бомбардиром УПЛ. Це він може занести собі в актив.

Але мало хто за підсумком очікував, що Русин опиниться в Англії. І всі ще більше здивуються, якщо Сандерленд вийде в АПЛ за підсумками сезону. А поки що у складі "чорних котів" справи йдуть не так добре, як хотілося б: 9 матчів та 1 асист.

Але практика показує, що українцям потрібен час на адаптацію, щоб заграти в Англії. Сподіватимемося, що Русин не стане винятком, і наслідуватиме приклад Зінченка і Миколенка.

Олександр Сваток

Вік: 29

Клуб: Дніпро-1

Досягнення в 2023 році: срібний призер УПЛ-2022/23

2023 рік Сваток може занести собі в актив. Срібло чемпіонату України – це не те, на що розраховував Дніпро-1, а що є, то є. Також капітан Дніпра-1 почав викликатись до збірної України, за яку провів п'ять ігор.

І можна згадати його виступ у грі проти Італії (0:0). Так, потрібний результат для збірної України здобуто не було, проте той поєдинок 29-річний футболіст відіграв на високому рівні, тим самим допоміг Анатолію Трубіну зберегти ворота сухими.

У другій половині 2023 року Сваток провів 22 гри у всіх турнірах, на його рахунку одна результативна передача та чотири жовті картки.

Тарас Степаненко

Вік: 34

Клуб: Шахтар

Досягнення в 2023 році: чемпіон України-2022/23

Багаторічний лідер Шахтаря, який навіть у 34 роки показує високий рівень гри. З "гірниками" він виграв чергове чемпіонство, а також регулярно виходить на поле, коли здоровий чи не відбуває дискваліфікацію за перебір жовтих карток.

З восьми офіційних матчів збірної України у 2023 році Тарас відіграв сім поєдинків і п'ять від свистка до свистка. Капітан як у клубі, так і у національній команді.

І сподіваємось, що вже наступного року Степаненко виведе збірну Україну на матчі чемпіонату Європи.

Георгій Судаков

Вік: 21

Клуб: Шахтар

Досягнення в 2023 році: чемпіон України-2022/23

На Георгія у всіх нас великі надії, що він прогресуватиме і скоро опиниться у європейському топ-клубі. Протягом року ходили чутки, що інтерес до українця проявляє Ювентус, проте до конкретики поки що не дійшло.

У 2023 році можна згадати дубль Судакова у складі молодіжної збірної України у ворота Франції, коли йому двічі асистував Михайло Мудрик. Також слід згадати, що Судаков зіграв у всіх офіційних матчах головної команди країни у 2023 році, і навіть у товариському поєдинку проти німців.

На Судакова великі надії, тому чекаємо, що у 2024 році він прогресуватиме і може заявити про себе у топовому чемпіонаті.

Анатолій Трубін

Вік: 22

Клуб: Шахтар/Бенфіка

Досягнення в 2023 році: чемпіон України-2022/23

Вже взимку 2023 року були конкретні чутки, що Анатолій Трубін налаштований на відхід із Шахтаря. Трансфер міг відбутися і тоді, але "гірники" не хотіли відпускати і Мудрика, і Трубіна за одне вікно.

У підсумку Трубін виграв чемпіонство з Шахтарем, а потім оформив перехід до Бенфіки. При цьому, на нього претендував Інтер, проте міланський клуб не зміг йому гарантувати постійний ігровий час.

Ймовірно, Трубін розраховує на Бенфіку як на "трамплін", щоб потім перейти до більш іменитої команди.

Вже зараз Анатолій основний як у Бенфіці, так і у збірній України.

Дмитро Хомченовський

Вік: 33

Клуб: Кривбас

Кривбас – лідер української Прем'єр-ліги за підсумками першої частини сезону-2023/24. Відповідно, звідти можна виділити кількох виконавців, один із яких – Дмитро Хомченовський.

Кривбас вразив усіх і цілком імовірно наступного сезону гратиме в єврокубках. Цього сезону Дмитро провів на полі 11 матчів у всіх турнірах: на його рахунку один гол і три результативні передачі.

Можливо, не найяскравіший гравець із тридцятки номінантів, але дуже корисний для своєї команди, яка перша в УПЛ на даний момент.

Віктор Циганков

Вік: 26

Клуб: Жирона

Досягнення в 2023 році: основний гравець лідера чемпіонату Іспанії

Безумовно, Віктор Циганков – одна з наших головних зірок у топовому європейському чемпіонаті.

26-річний українець на пару з Артемом Довбиком розриває Ла Лігу! Циганков чудово влився до складу Жирони взимку, коли перейшов із київського Динамо, і продовжує показувати високий рівень і в сезоні-2023/24.

Він провів 14 матчів у Ла Лізі, в яких забив 3 голи і зробив 3 результативні передачі. Мабуть, його результативність була б вищою, якби не розбивався Довбик, але це не робить Циганкова менш важливим гравцем для лідера поточного сезону чемпіонату Іспанії. А їхня зв'язка вразила навіть Барселону...

Андрій Ярмоленко

Вік: 34

Клуб: Аль-Айн/Динамо

Досягнення в 2023 році: срібний призер чемпіонату ОАЕ

Найкращі роки Андрія Ярмоленка вже позаду, його не вистачає на всі 90 хвилин гри, проте він досі здатний бути корисним на футбольному полі.

Повернувшись до Динамо, Ярмоленко встиг забити чотири голи в УПЛ і зробити одну результативну передачу, і ця статистика могла бути вищою, якби не травма 34-річного футболіста, через яку він вибув надовго.

Встиг Ярмоленко відзначитись результативними діями за збірну України у 2023 році: гол у виїзному поєдинку проти Італії (1:2), а також результативна передача проти Мальти (1:0).

У складі Аль-Айну він став срібним призером чемпіонату ОАЕ.