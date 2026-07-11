Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом з Rexona розповідає про найцікавіше, що трапилось в минулий ігровий день.

Перемога Іспанії над Бельгією залишила після себе багато приводів для обговорення. Виділяємо найцікавіші моменти матчу.

Меріно знову забив після виходу на заміну

Після переходу Меріно з Ньюкасла до Реалу Сосьєдад здавалося, що він втратив шанс пограти за топклуби, але згодом його кар'єра, навпаки, пішла вгору. Меріно став важливим гравцем Арсеналу, а цьогоріч — головним джокером своєї збірної. Два матчі поспіль — два голи. В обох випадках йому знадобилося не більше п'яти хвилин. Уявіть лише, що він міг би зробити, якби грав із перших хвилин?

Звичайно, можна сказати, що гол став наслідком помилки Сенне Ламменса та захисту бельгійців, але Меріно знову опинився в потрібний час у потрібному місці.

FIFA знову віддала нагороду Ямалю

Це вже виглядає трохи смішно. Ямаль отримав нагороду MVP у матчі проти Австрії. Тоді ще можна було стати на бік FIFA, адже Ламін дійсно загострював гру, хоча безпосередньої участі в голах не взяв.

Чим керувалися організатори, обираючи MVP матчу Іспанія — Бельгія, сказати важко. Наприклад, Родрі заслужив на цю нагороду не менше, а загострення Жеремі Доку подекуди були навіть ефективнішими. А якщо вже зовсім незрозуміло, кому віддати це звання, то оберіть Мікеля Меріно. Питань не виникне ні в кого.

Куртуа знову отримав м'язову травму

Буквально кожного сезону Куртуа отримує м'язові травми, і, здається, до цього вже доводиться звикати.

Бельгійцям можна бути спокійними, адже в них є перспективна заміна — Сенне Ламменс. Так, він припустився помилки, але це якісний воротар. Не вірите нам — повірте самому Куртуа:

"Поле було дуже сухим — йому просто не пощастило. Зрештою, це футбол. Не потрібно добивати хлопця. Він чудовий воротар, провів чудовий сезон у Манчестер Юнайтед і не заслуговує на таку критику".

Як спека впливає на тренерів?

Іноді — не найкращим чином. У штаті Каліфорнія діє попередження про аномальну спеку. Ось що Руді Гарсія сказав після матчу з Іспанією:

"Ми довели, що Бельгія була однією з найкращих команд цього чемпіонату світу. Можливо, ми могли пройти ще далі — ми були дуже близькі до цього. Ми подарували бельгійському народу мрію".

Бельгія прокинулася лише після того, як пропустила два голи від Сенегалу й опинилася за крок від вильоту. А в матчі з Іспанією залишалася в грі лише завдяки чи не єдиному своєму гольовому моменту.

Як це пояснити Гарсії — ми не знаємо. Але маємо для нього важливу інформацію: Rexona ніколи не зрадить.

Іспанія вперше пропустила на ЧС-2026

Востаннє команда пропускала на чемпіонаті світу в матчі проти Японії, який відбувся 1 грудня 2022 року. Серія Унаї Сімона без пропущених м'ячів тривала 649 хвилин — це новий світовий рекорд.

Якби не переможний м'яч Меріно, саме гол де Кетеларе ми б назвали голом дня, а так — все очевидно.

Момент дня

Дивлячись на Акселя Вітселя, одразу розумієш, що людина знається на зачісках. Він дав волю своєму захопленню просто на полі, почавши робити укладку Родрі після того, як грубо уклав його на газон. Дуже незвичайний комплекс послуг.

Подивитися цей епізод можна в трансляції на 90+4:25–90+4:30.

Розчарування дня

Те, що не зіграв Юрі Тілеманс. Із ним Бельгія могла б виглядати гостріше в атаці. Та й, зрештою, він — капітан команди. Його лідерських якостей бельгійцям дуже бракувало.