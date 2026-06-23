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Головний тренер переможців Першої ліги дав ексклюзивне інтерв’ю Football.ua

Чернівецька Буковина – один із найобговорюваніших футбольних клубів України цієї весни. Команда Сергія Шищенка виграла Першу лігу і з першого місця піднялася до Прем’єр-ліги, де зіграє вперше за останні 32 роки.

Щоправда, виконати задачу-максимум і фінішувати на першому місці без жодної поразки буковинці не змогли – все підпсував одеський Чорноморець, який також гратиме в УПЛ наступного сезону. В ексклюзивному інтерв’ю Football.ua головний тренер Буковини Сергій Шищенко розповів про враження від сезону, перспективи команди в УПЛ, кадрові новини та ремонтні роботи на стадіоні.

– Сергію Юрійовичу, днями завершився сезон. Чи встигли ви його вже проаналізувати, переварити для себе?

– Ви знаєте, я вже відійшов. Ми вже розуміли, що можемо бути чемпіонами. Коли це вже сталося, в плані психології стало легше. З того моменту думки були більше спрямовані на новий сезон.

– В останніх матчах Першої ліги ви розуміли, що з першого місця вже нікуди не зміститися, результат на вашу гру не тиснув. Як ви мотивували свою команду на ці ігри?

– Це не було чимось складним, бо у нас була ще одна мета – пройти чемпіонат без поразок, аби стати першою в історії Першої ліги командою, яка пройшла сезон без поразок. Не було якоїсь надприродної мотивації. Усі хлопці розуміли, як це зробити, але… На жаль, не вийшло. Довелося нам завершити сезон із однією поразкою у чемпіонаті. Дуже прикро…

– Але тим принциповіше вам буде протистояти Чорноморцю в УПЛ, правда?

– Та й не лише з Чорноморцем. У нас тепер кожен матч буде на вагу золота. Історичний сезон і ми хочемо там виглядати пристойно.

– У матчі з ЮКСА ушкодження зазнав капітан команди Петро Стасюк. Як його стан зараз і чи є інформація щодо термінів відновлення?

– З Петром вже все нормально. Йому зняли шви, він відновлюється. На мою думку, наступного місяця він вже працюватиме у загальній групі.

– Ви маєте вже хороший досвід, як головний тренер: Полісся, Оболонь, тепер Буковина. Чи трапляються на вашому тренерському шляху ще речі, які вас дивують?

– Ви знаєте, важко згадати… Ну от коли ти в Першій лізі, тобі легше вести перемовини з футболістами, легше запрошувати. Коли ти в УПЛ, то це складніше. Тут футболісти іншого гатунку і конкуренція серед інших клубів велика. Не можна сказати, що це дивує, але інколи дивують самі футболісти в їхніх рішеннях. Бо спочатку у них одне бачення, потім інше. Різні ситуації є. А так, в роботі все нормально. Якщо ти в хорошому клубі, у ньому є належна організація та розуміння, що робить кожна людина, то все в порядку. А коли ти в клубі, де багато підводного каміння, то якісь моменти можуть вже і не дивувати. Тому мені в цьому сенсі пощастило.

– Якщо проаналізувати цей сезон, який матч у Першій лізі для вас був найскладнішим?

– Тут я би виокремив кілька матчів. Це й Івано-Франківськ, Прикарпаття-Благо у першій частині сезону. Це і Фенікс-Маріуполь, коли ти виграєш 2:0, потім рахунок зрівнюється і ти перемагаєш на останніх секундах. Був Лівий Берег, коли нам не вдався перший тайм, а от другу половину ми відіграли і вирвали перемогу. Були матчі зі слабшими суперниками, хотілося показати кращу гру, але нам не вдавалося. Але ми все одно досягали перемоги за рахунок класу та хороших індивідуальних дій гравців та команди.

– Другий рік поспіль Буковина не проходить Динамо у Кубку України. Чи не починає вас цей суперник потрохи дратувати?

– Та ні, це великий успіх для клубу Першої ліги, що два роки поспіль ми граємо у півфіналі та показуємо гідну гру. І ясна річ, будемо грати проти Динамо в УПЛ, і наше налаштування буде ще більш серйозним. Постараємося відбирати очки. А там вже і час, і самі матчі покажуть.

– Свого часу ви допомогли Поліссю вперше в історії вийти до єврокубків, але вас не затвердили на посаді головного тренера. Чи є всередині вас додаткова мотивація наступного сезону перемогти саме житомирський клуб в УПЛ? Чи ви вже відпустили ту історію?

– Ні, абсолютно. Навпаки: ця історія мене мотивувала піти до Оболоні, у непростій ситуації тоді перебував цей клуб. Але я пішов, відважився, оскільки не кожен би так вчинив на моєму місці в плані рішення та результату. Те, що ми зробили з футболістами, з керівництвом клубу, з тренерським штабом… Той результат, якого ми досягли з Оболонню – це показово. Бо багато хто думав, що це перший претендент на виліт. Я відважився, все вийшло, тому саме та ситуація з Поліссям дала поштовх бути ще кращим.

– УПЛ — це інвестиції у трансфери. Що каже вам керівництво клубу? Наскільки активною буде Буковина у літнє трансферне вікно?

– Подивимося, час покаже. Керівництво підтримує, щоб було посилення команди. Ясна річ, ми не такий багатий клуб, як багато хто в УПЛ. Звісно, будемо підсилюватися під свої можливості. Володимир Михайлович Дубинський розуміє цю ситуацію і готовий вкладати ті кошти, які він та клуб можуть собі дозволити витратити. Тому тут все раціонально. Ми будемо активними на трансферному ринку. Запросимо не так вже багато футболістів, але це буде підсилення на якість.

– Які позиції ви ще хотіли б підсилити? Скільки гравців плануєте підписати?

– Думаю, що кожну позицію ми посилимо. В лінію захисту візьмемо, в середню лінію, когось з атакувальних хавбеків та нападника. У кожній лінії точково підсилимося. По одному гравцю нам буде достатньо, щоб ті хлопці, які залишаться в команді + ті, кого ми візьмемо, дозволили показати хороший результат.

– Також ходять чутки, що ви хотіли б бачити у Буковині Олександра Філіппова. Скільки в цьому правди?

– Ми дійсно цікавилися, запитували у Полісся щодо можливості взяти його в оренду. Але це дуже цінний гравець для них і навряд вони його відпустять, бо у них єврокубки, чемпіонат та кубок, тому це той гравець, який їм потрібен.

– Чи можуть з'явитися у Буковині легіонери?

– Ні, авжеж, ми приглядаємося і до легіонерів. Вони можуть бути, тому час покаже, кого ми візьмемо, якщо нам підійдуть легіонери, яких ми переглядаємо. Якщо будуть перемовини успішними, то я не виключаю, що вони доєднаються до команди.

– Буквально сьогодні я бачив нові світлини стадіону. Бачимо, що реконструкція торкнеться і газону. Як головний тренер, чи маєте ви побажання щодо якості газону?

– Компанія, яка займається створенням це Pro Green. На мою думку, вони – одні з лідерів в Україні по якості, виробництву полів. Ясна річ, вони давно розуміють, які поля потрібні для команд. Ми їм довіряємо. Я впевнений, що поле буде хорошої якості, і тренери, і гравці, і команди, які до нас приїжджатимуть, будуть задоволені.

– Чи є у вас вже плани на літнє міжсезоння: чи визначилися із місцем зборів та кількістю спарингів?

– Так, ми збираємося 21 червня. Перший збір буде у Чернівцях до 5 липня. 8-го ми їдемо на базу в Мункач, там дуже хороші умови для підготовки. Далі будемо виїздити до Словаччини, Угорщини, у нас вже договорені спаринги зі словацькими та угорськими клубами. А потім вже в Ужгороді зіграємо з кимось з українських клубів. Ймовірно, це буде Металіст і ще один клуб, з ким ми зможемо домовитись.