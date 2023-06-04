ЧМ-2015 (U20)

Дивіться відео найкращих моментів матчу юнацького чемпіонату світу U-20, що відбувся 3 червня 2023 року, 22:00.

Напередодні відбулась чвертьфінальна гра юнацького чемпіонату світу в категорії U-20, який цими днями проходить в Аргентині.

Абсолютні дебютанти турнірів подібного рівня, збірна Ізраїля, зустрічались з одними з фаворитів змагань — бразильцями, та перемогли суперників у овертаймі.

Доволі обережний початок матчу з обох сторін супроводжувався обміном результативними пострілами на початку другого тайму, із чим потім команди й перейшли до додаткового часу.

Бразильці розпочали овертайм із власного швидкого голу, але отримали не менш блискавичну відповідь, а наприкінці першої п’ятнадцятихвилинки пропустили ще й третій м’яч у власні ворота.

У другому овертаймі Ізраїль грав у натхненний футбол, тоді як суперники чимало зробили помилок у захисті й у підсумку привезли собі два пенальті, однак дебютанти турніру жодного з них не реалізували.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ізраїль — Бразилія на чемпіонаті світу U-20:

Ізраїль U-20 — Бразилія U-20 3:2

Голи: Халайлі, 60, Схіблі, 93, Тургеман, 105+3 — Леонардо, 56, Насіменто, 91

На 113 хвилині Ілай Мамдун (Ізраїль U-20) не забив пенальті (воротар).

На 115 хвилині Ахмад Ібрагім (Ізраїль U-20) не забив пенальті (промах).

Ізраїль U-20: Царфаті — Файнгольд, Лемкін, Ісраелов, Ревіво — Мадмун, Канцепольський (Наві, 85) — Халайлі (Сеніор, 77), Кассус (Ібрагім, 85), Лугасі (Схіблі, 46, Едрі, 120+1) — Тургеман (Біньямін, 106).

Бразилія U-20: Перейра — Андре (Кевін, 96), Мендес, Педросо, Біро — Гомес, Сантос — Савіо (Джоване, 73), Маркіньйос, Мартінс (Джовані, 73) — Леонардо (Насіменто, 77).

Попередження: Схіблі, Едрі — Біро, Джоване, Насіменто, Педросо.