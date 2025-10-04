ЧМ-2015 (U20)

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2025 U-20, що відбувся 3 жовтня 2025 року.

Юнацька збірна України у матчі третього туру чемпіонату світу-2025 серед юнаків віком до 20 років у Чилі обіграла Парагвай (2:1).

Чергова важка гра для команди Дмитра Михайленка на турнірі, доля якої вирішувалась уже в другому таймі.

Спочатку "синьо-жовті" забили швидкий м’яч, але пропустили у відповідь посеред тайму, тож довелось знову докладати зусиль і закривати протистояння на останніх хвилинах.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Україна U-20 — Парагвай U-20 у рамках 3-го туру чемпіонату світу U-20-2025:

Україна U-20 — Парагвай U-20 2:1

Голи: Деркач, 46, Пономаренко, 80 — Міньо, 69

Україна U-20: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Кисіль, Катрич, Шевченко (Караман, 90), Ващенко (Будко, 77), Кревсун (Панченко, 63), Дігтярь (Деркач, 46), Шах, Пищур (Пономаренко, 63).

Парагвай U-20: Інсфран, Касерес (Дуарте, 89), Бальбуена, Майдана, Кінтана, Баруджа, Хіменес (Гомес, 63), Альфонсо (Фернандес, 46), Кабальєро, Міньо, Вільяльба (Агуайо, 63).

Попереджені: Панченко — Бальбуена, Касерес.