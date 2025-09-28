ЧМ-2015 (U20)

Керманич України U-20 прокоментував перемогу над Південною Кореєю.

Юнацька збірна України у матчі першого туру чемпіонату світу-2025 серед юнаків віком до 20 років у Чилі обіграла Південну Корею.

Південна Корея U-20 — Україна U-20 1:2 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-U-20

Після завершення гри головний тренер "синьо-жовтих" Дмитро Михайленко прокоментував виступ власної команди.

"Емоції? Ми дуже щасливі. Раді перемозі, вона була важкою. Тут немає легких команд. Гадаю, ми заслужили цю перемогу.

Перший тайм був дуже хороший, у другому вже на нас тиснули, але моменти створювали після стандартів. Треба розібрати ті помилки, яких припускались, але зараз головне завдання відновити гравців, бо у другому таймі було нелегко.

Чому змінилась гра у другому таймі? Корейці додали в інтенсивності, вони тут вже близько 20 днів, дуже гарно готові. Плюс заміни зробили, почали тиснути. Але справа у тому, що забили вони нам після стандарту — не так вже й багато моментів мали.

Наприкінці матчу це були вже емоції, а всі моменти були після стандартів. Нам було важко, не вистачало швидкості, друга половина другого тайму — ми вже грали на утримання рахунку. Нам точно не вистачало швидких атака або контролю м'яча — для цього треба багато рухатись", — заявив український фахівець.

У наступному турі юнацька збірна України зіграє проти Панами.