Дуже іменитий опонент із посереднім виступом у групі.
Getty Images
06 жовтня 2025, 08:20
Збірна України серед юнаків віком до 20 років продовжує виступи на чемпіонаті світу 2025 у Чилі.
Команда Дмитра Михайленка посіла першу сходинку групи B у складі Парагваю, Південної Кореї та Панами, завдяки чому вийшла до плей-оф.
Кілька годин тому було завершено груповий етап, за підсумком якого визначився наступний суперник "синьо-жовтих".
У 1/8 фіналу Україна зіграє проти Іспанії, яка посіла третє місце у групі C у складі Марокко, Мексики та Бразилії.
Поєдинок відбудеться 7 жовтня о 22:30 за київським часом у Вальпараїсо.
Переможець гратиме в 1/4 фіналу проти сильнішого в парі Колумбія — ПАР.
Решта пар плей-оф:
7 жовтня. Чилі – Мексика (Вальпараїсо)
7 жовтня. Україна – Іспанія (Вальпараїсо)
8 жовтня. Аргентина – Нігерія (Сантьяго)
8 жовтня. Колумбія – ПАР (Талька)
8 жовтня. Парагвай – Норвегія (Талька)
8 жовтня. Японія – Франція (Сантьяго)
9 жовтня. США – Італія (Ранкагуа)
9 жовтня. Марокко – Південна Корея (Ранкагуа)