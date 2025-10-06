ЧМ-2015 (U20)

Дуже іменитий опонент із посереднім виступом у групі.

Збірна України серед юнаків віком до 20 років продовжує виступи на чемпіонаті світу 2025 у Чилі.

Команда Дмитра Михайленка посіла першу сходинку групи B у складі Парагваю, Південної Кореї та Панами, завдяки чому вийшла до плей-оф.

Кілька годин тому було завершено груповий етап, за підсумком якого визначився наступний суперник "синьо-жовтих".

У 1/8 фіналу Україна зіграє проти Іспанії, яка посіла третє місце у групі C у складі Марокко, Мексики та Бразилії.

Поєдинок відбудеться 7 жовтня о 22:30 за київським часом у Вальпараїсо.

Переможець гратиме в 1/4 фіналу проти сильнішого в парі Колумбія — ПАР.

Решта пар плей-оф:

7 жовтня. Чилі – Мексика (Вальпараїсо)

7 жовтня. Україна – Іспанія (Вальпараїсо)

8 жовтня. Аргентина – Нігерія (Сантьяго)

8 жовтня. Колумбія – ПАР (Талька)

8 жовтня. Парагвай – Норвегія (Талька)

8 жовтня. Японія – Франція (Сантьяго)

9 жовтня. США – Італія (Ранкагуа)

9 жовтня. Марокко – Південна Корея (Ранкагуа)