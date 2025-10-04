ЧМ-2015 (U20)

Керманич України U-20 прокоментував перемогу над Парагваєм.

Юнацька збірна України в категорії до 20 років напередодні обіграла Парагвай у третьому турі чемпіонату світу-2025 в Чилі та з першого місця своєї групи вийшла до плей-оф турніру.

Україна U-20 — Парагвай U-20 2:1 Відео голів та огляд матчу 03.10.2025

Після завершення гри головний тренер "синьо-жовтих" Дмитро Михайленко прокоментував виступ власної команди.

"Важко грати через два дні на третій. У нас є хлопці, що у будь-який час вийдуть та допоможуть. Наголошував у команді, що всі гравці матимуть хвилини, допомагатимуть здобувати перемогу.

Побачили стан гравців, дехто втомився, дехто у хорошому стані знаходився. Вирішили зробити заміни та побачили, що від цього гірше не стало.

Результативні заміни бувають у футболі, і я дуже задоволені хлопцями: і Матвієм Пономаренком, і Максом Деркачем, бо вийшли на заміну мотивовані, з бажанням. Доля нагородила їх забитими м'ячами.

Не рахував, на яку команду можемо вийти в плей-оф, тому не знаю. Хочеться просто привітати вболівальників, ця перемога для всіх українців, для всіх, хто нас підтримує футбол. Ми дуже задоволені й щасливі, бо успіх — це свято. Рухаємось далі", — заявив український фахівець.

Суперником України в 1/8 фіналу стане одна з команд, що посяде третє місце — в групах A (Єгипет), C (Мексика, Бразилія, Іспанія) або D (Італія, Куба, Австралія). Гра відбудеться в середу, 8 жовтня, о 02:00.