ЧМ-2015 (U20)

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2025 U-20, що відбувся 27 вересня 2025 року.

Юнацька збірна України у матчі першого туру чемпіонату світу-2025 серед юнаків віком до 20 років у Чилі обіграла Південну Корею (2:1).

Складний матч для команди Дмитра Михайленка, однак "синьо-жовті" двічі забили ще до перерви, після чого в другій половині гри втримували перевагу над суперниками й витримали фінальний натиск після пропущеного м’яча.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Південна Корея U-20 — Україна U-20 у рамках 1-го туру чемпіонату світу U-20-2025:

Південна Корея U-20 — Україна U-20 1:2

Голи: Мійонг (80) — Синчук (13), Пищур (16)

Південна Корея: Хонг, Хам, Юнг, Т.Кім, С.Чої, М.Баєк (Сон, 46), Лі, Г.Кім (Мійонг, 46), Б.Чої (Г.Баєк, 88), Лім (Бе, 46), М-Г.Шин.

Україна: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Киричок, Вернаттус (Катрич, 72), Синчук, Будко (Ващенко, 83), Кревсун, Шах (Деркач, 72), Караман (Кисіль, 91), Пищур (Пономаренко, 91).

Попередження: Синчук, Ващенко