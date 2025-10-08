ЧМ-2015 (U20)

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2025 U-20, що відбувся 7 жовтня 2025 року.

Юнацька збірна України у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025 серед юнаків віком до 20 років у Чилі поступилась Іспанії (0:1).

Суперники забили першими посеред стартової половини зустрічі, після чого команда Дмитра Михайленка, щоб не робила, а відігратись так і не змогла.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Україна U-20 — Іспанія U-20 у рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20-2025:

Україна U-20 — Іспанія U-20 0:1

Гол: Пабло Гарсія, 24.

Україна U-20: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Кисіль, Катрич, Шах (Шевченко, 65), Ващенко (Будко, 81), Кревсун, Деркач (Дігтяр, 89), Караман (Панченко, 81), Пономаренко (Пищур, 46).

Іспанія U-20: Гонсалес, Діас, Куєнка (Кортес, 59), Фортеа (Каналес, 77), Меріно, Белайд (Наварро, 77), Мендоса, Пітарч, Браво, Пабло Гарсія, Віргілі (Мелла, 59).

Попереджені: Гусєв — Куєнка, Браво.