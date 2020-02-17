Монако предложил двухлетний контракт нападающему Наполи Дрису Мертенсу на очень выгодных условиях.
Дрис Мертенс, Getty Images
17 февраля 2020, 17:59
Монако пытается заполучить нападающего Дриса Мертенса, который станет свободным агентом после того, как 30 июня завершится его контракт с Наполи — сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, Монако предлагает бельгийцу двухлетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год, а также выплатит еще 5 миллионов "подъемных", если Дрис примет предложение французского клуба.
Ранее сообщалось, что Мертенс готов остаться в Наполи, если тот предложит ему контракт на два года с зарплатой в 7,5 миллиона евро ежегодно, то есть общая сумма остается той же — 15 миллионов, но при варианте с монегасками ее треть форвард получит сразу.
В 24-м туре чемпионата Италии гол Мертенса принес Наполи победу над Кальяри. Дрис лишь на один гол отстает от лучшего бомбардира в истории "партенопее"» Марека Гамшика — 120 забитых мячей во всех турнирах против 121.
Воспитанник Гента сыграл 86 матчей за национальную сборную Бельгии (18 матчей), а на клубном уровне выступал за Альст (14 матчей во всех турнирах, 4 гола), Апельдоорн (110, 31), Утрехт (86, 21), ПСВ (88, 45) и Наполи (306, 120).
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