Франция

Монако предложил двухлетний контракт нападающему Наполи Дрису Мертенсу на очень выгодных условиях.

Монако пытается заполучить нападающего Дриса Мертенса, который станет свободным агентом после того, как 30 июня завершится его контракт с Наполи — сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Монако предлагает бельгийцу двухлетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год, а также выплатит еще 5 миллионов "подъемных", если Дрис примет предложение французского клуба.

Ранее сообщалось, что Мертенс готов остаться в Наполи, если тот предложит ему контракт на два года с зарплатой в 7,5 миллиона евро ежегодно, то есть общая сумма остается той же — 15 миллионов, но при варианте с монегасками ее треть форвард получит сразу.

В 24-м туре чемпионата Италии гол Мертенса принес Наполи победу над Кальяри. Дрис лишь на один гол отстает от лучшего бомбардира в истории "партенопее"» Марека Гамшика — 120 забитых мячей во всех турнирах против 121.

Воспитанник Гента сыграл 86 матчей за национальную сборную Бельгии (18 матчей), а на клубном уровне выступал за Альст (14 матчей во всех турнирах, 4 гола), Апельдоорн (110, 31), Утрехт (86, 21), ПСВ (88, 45) и Наполи (306, 120).

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