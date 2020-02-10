Италия

В июне нападающий Наполи Дрис Мертенс станет свободным агентом.

В приглашении Дриса Мертенса заинтересованы Интер, Рома, Манчестер Юнайтед, Челси и Арсенал — сообщает Football Italia.

Наибольшую настойчивость проявлял Челси, который хотел заполучить бельгийца уже в январе, но ни Наполи, ни Мертенс решили не спешить.

Клуб еще надеется, что 32-летний нападающий согласится продлить контракт, а сам Дрис хочет стать лучшим бомбардиром в истории "партенопеев" (чтобы превзойти рекорд Марека Гамшика, ему осталось забить 3 мяча).

Мертенс готов остаться, но требует двухлетний контракт с гарантированной годовой зарплатой 7,5 миллиона евро. Наполи предлагает 4 миллиона и еще 1 миллион в зависимости от выступлений.

Воспитанник Гента сыграл 86 матчей за национальную сборную Бельгии (18 матчей), а на клубном уровне выступал за Альст (14 матчей во всех турнирах, 4 гола), Апельдоорн (110, 31), Утрехт (86, 21), ПСВ (88, 45) и Наполи (303, 119).

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