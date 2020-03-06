Италия

Убытки могут составить порядка 30 миллионов евро.

Из-за того, что матчи чемпионата Италии будут проходить без зрителей, это повлечет за собой финансовые убытки, сообщает Calcio e Finanza.

По информации источника, сумма убытков составит порядка 28,6 миллионов евро (20,6 – в лиге и 7,9 в еврокубках).

Ожидается, что наибольшие потери понесет Ювентус – 12,3 миллионов евро. Далее расположился Милан (3,4), а третий – Интер (2,7).

Отметим, что клубы Серии А возместят болельщикам затраты на билеты и абонементы.

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