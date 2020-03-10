Франция

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заболел всего лишь ангиной.

Во вторник, 10 марта Килиан Мбаппе сдал тест на коронавирус.

Как сообщает L’Equipe, уже есть результат: у 21-летнего футболиста нет COVID-19. У Килиана просто ангина, в результате чего он в последнее время не тренировался.

Решение о том, сыграет ли он против дортмундской Боруссии решится в среду утром.

Матч ПСЖ – Боруссия Д состоится 11 марта в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах отменили часть матчей.

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