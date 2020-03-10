Франция

В ближайшее время станет известен результат теста.

На протяжении нескольких дней Килиан Мбаппе не тренировался. У нападающего болит горло.

Как сообщает L’Equipe, сегодня 21-летний футболист сдал тест на коронавирус. Результат будет известен в среду.

Тем не менее, первые признаки говорят о том, что у Мбаппе нет COVID-19.

Решение об участие Мбаппе в матче против Боруссии Дортмунд будет принято 11 марта, утром.

Матч ПСЖ – Боруссия Д состоится 11 марта в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что матчи Лиги 1 и Лиги 2 будут проходить без зрителей.

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