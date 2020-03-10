В ближайшее время станет известен результат теста.
КИЛИАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
10 марта 2020, 21:58
На протяжении нескольких дней Килиан Мбаппе не тренировался. У нападающего болит горло.
Как сообщает L’Equipe, сегодня 21-летний футболист сдал тест на коронавирус. Результат будет известен в среду.
Тем не менее, первые признаки говорят о том, что у Мбаппе нет COVID-19.
Решение об участие Мбаппе в матче против Боруссии Дортмунд будет принято 11 марта, утром.
Матч ПСЖ – Боруссия Д состоится 11 марта в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что матчи Лиги 1 и Лиги 2 будут проходить без зрителей.
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