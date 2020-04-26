Франция

Французы рассматривают варианты возвращения к обычной футбольной жизни.

Сезон во Франции может возобновиться финалами Кубка Франции и Кубка Лиги, сообщает ESPN.

Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре рассказал о планах, согласно которым первый поединок состоится 13 или 20 июня, а второй через три дня.

Отметим, что возобновление чемпионата Франции предварительно планировалось на 17 июня.

Напомним, что во Франции два клуба выступают за аннулирование текущего сезона.

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