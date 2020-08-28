Пандемия коронавируса не обошла стороной Лион.
Хуссем Ауар, getty images
28 августа 2020, 22:41
Атакующий полузащитник Лиона Хуссем Ауар сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт "ткачей".
Отмечается, что 27 августа клуб провел тестирование всей команды накануне поединка против Дижона в рамках второго тура Лиги 1, по итогам которого 22-летний француз стал единственным в Лионе, у кого диагностировали заболевание.
Хуссем Ауар отправлен на двухнедельный карантин в соответствии с требованиями, которые были утверждены органами здравоохранения Франции.
Напомним, ранее положительный тест на коронавирус сдал крайний полузащитник Сассуоло Жереми Бога.