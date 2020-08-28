Франция

Пандемия коронавируса не обошла стороной Лион.

Атакующий полузащитник Лиона Хуссем Ауар сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт "ткачей".

Отмечается, что 27 августа клуб провел тестирование всей команды накануне поединка против Дижона в рамках второго тура Лиги 1, по итогам которого 22-летний француз стал единственным в Лионе, у кого диагностировали заболевание.

Хуссем Ауар отправлен на двухнедельный карантин в соответствии с требованиями, которые были утверждены органами здравоохранения Франции.

Напомним, ранее положительный тест на коронавирус сдал крайний полузащитник Сассуоло Жереми Бога.