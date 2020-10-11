Парижане жаждут заполучить португальскую звезду.
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11 октября 2020, 15:28
ПСЖ не оставляет попытки подписать нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, сообщает Calciomercato.
Руководство парижан собирается воспользоваться финансовыми трудностями Старой синьоры и переманить португальца.
Текущий контракт Криштиану Роналду с Ювентусом действителен до лета 2022 года.
Нападающий в прошлом сезоне провел 46 поединков на клубном уровне, в которых отметился 37 голами и семью ассистами.
Напомним, что Криштиану Роналду забивает девятнадцать сезонов подряд на клубном уровне.