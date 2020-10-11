Франция

Парижане жаждут заполучить португальскую звезду.

ПСЖ не оставляет попытки подписать нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, сообщает Calciomercato.

Руководство парижан собирается воспользоваться финансовыми трудностями Старой синьоры и переманить португальца.

Текущий контракт Криштиану Роналду с Ювентусом действителен до лета 2022 года.

Нападающий в прошлом сезоне провел 46 поединков на клубном уровне, в которых отметился 37 голами и семью ассистами.

Напомним, что Криштиану Роналду забивает девятнадцать сезонов подряд на клубном уровне.