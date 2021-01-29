Германия

Капитан Реала летом может получить статус свободного агента.

Центральный защитник Серхио Рамос может покинуть мадридский Реал в конце текущего сезона ввиду истекающего контракта. "Сливочные" приостановили переговоры с футболистом о продлении действующего соглашения, что не могло не вызвать интерес со стороны лучших клубов Европы.

Тем не менее, как сообщает журналист Кристиан Фальк, в списке заинтересованных в 34-летнем испанце команд отсутствует мюнхенская Бавария, которая не планирует усиливать свою оборону нынешним капитаном Реала.

Ранее появлялась информация, что Пари Сен-Жермен предложил Серхио Рамосу трехлетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год. Также пресса связывала опытного центрбека с возможным трансфером в Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

В текущем сезоне Серхио Рамос провел в футболке Реала 18 поединков во всех турнирах, в которым ему удалось отметиться тремя голами и одной результативной передачей.