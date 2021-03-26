Дидье Дешам лишился игрока основы на ближайшие встречи.
Нголо Канте, getty images
26 марта 2021, 11:23
Хавбек Челси Нголо Канте получил повреждение в расположении сборной Франции.
По информации Sky Sport, француз почувствовал дискомфорт после игры с Украиной.
После обследования у Канте было выявлено повреждение задней поверхности бедра.
29-летний полузащитник вернулся в расположение лондонского клуба. Он пропустит матчи Франции с Казахстаном и Боснией и Герцеговиной.
Ранее сообщалось, что основной вратарь Казахстана покинул расположение сборной.
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