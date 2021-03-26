Франция

Дидье Дешам лишился игрока основы на ближайшие встречи.

Хавбек Челси Нголо Канте получил повреждение в расположении сборной Франции.

По информации Sky Sport, француз почувствовал дискомфорт после игры с Украиной.

После обследования у Канте было выявлено повреждение задней поверхности бедра.

29-летний полузащитник вернулся в расположение лондонского клуба. Он пропустит матчи Франции с Казахстаном и Боснией и Герцеговиной.

Ранее сообщалось, что основной вратарь Казахстана покинул расположение сборной.

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