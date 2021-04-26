Франция

Хорватский специалист доволен игрой своих подопечных.

Главный тренер Монако Нико Ковач высказался о результатах своего клуба по итогу 34 туром Лиги 1.

За 4 матча до окончания чемпионата монегаски с 71 очком занимают третью строчку в турнирной таблице и всего на 1 балл отстают от идущего вторым ПСЖ. Возглавляет таблицу Лилль с 73 очками в активе.

"Лига 1 — это очень сильный чемпионат, сложный для всех, в нем выступают очень неплохие команды.

У нас очень крепкая команда. Я всегда повторяю, что у нас очень сплоченный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Главное, чтобы каждый вносил свой вклад, играл важную роль в общекомандных достижениях. Каждому по силам помогать.

Я не хочу произносить вслух слово "запасные", потому что речь идет об игроках, которые завершают игру. У нас самые сильные запасные, ведь по показателю результативности после выхода на замену мы являемся сильнейшим клубом в Лиге 1.

Все игроки в нашей команде знают, что когда они остаются в запасе, то это не наказание – они получат возможность сыграть и показать себя по ходу встречи. Это и есть конкуренция. Они все готовы к соперничеству и конкуренции, а это, в свою очередь, позволяет добиваться результатов.

В начале сезона никто не ждал, что Монако будет выступать на таком уровне. Все говорили о ПСЖ, Лилле, Лионе и Ренне, но никто не сказал и слова про Монако.

Это значит, что игроки сделали то, что было нужно, чтобы мечтать о большем. Мечта — это первый шаг на пути к успеху, и я не хочу препятствовать тому, чтобы эта мечта сбылась", – сказал наставник французского клуба.

Ранее Нико Ковач сравнил методы руководства в Монако и своем экс-клубе Баварии.