Италия

Будущее аргентинского нападающего остается неопределенным.

Агент форварда Интера Лаутаро Мартинеса Алехандро Каманьо высказался о будущем своего клиента.

"Не могу ничего обещать, сейчас делать прогнозы бесполезно: сперва мы хотим понять, какое будущее ждет клуб. На данный момент я не встречался с руководством. Думаю, что увидимся, когда закончится чемпионат.

На данный момент любые контрактные переговоры — в режиме ожидания. Мы не разговариваем ни с одним клубом. Лаутаро — игрок Интера, у него все еще действующий два года контракт. Он счастлив в Милане, ведь только что выиграл Скудетто", — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Барселона рассматривает трансферы Кейна и Лаутаро Мартинеса.