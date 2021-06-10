Копа Америка

В заявку команды Тите попали 24 футболиста.

Тренерский штаб во главе с Тите объявил список футболистов, которые смогут принять участие в Кубке Америки. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Бразилии.

В заявку действующих победителей попали 24 футболиста.

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Эдерсон (Манчестер Сити), Вевертон (Палмейрас).

Защитники: Эмерсон (Барселона), Данило, Алекс Сандро (оба — Ювентус), Ренан Лоди, Фелипе (оба — Атлетико), Эдер Милитао (Реал), Маркиньос (ПСЖ), Тьяго Силва (Челси).

Полузащитники: Каземиро (Реал), Дуглас Луис (Астон Вилла), Эвертон Рибейро (Фламенго), Фабиньо (Ливерпуль), Фред (Манчестер Юнайтед), Лукас Пакета (Лион).

Нападающие: Эвертон Соарес (Бенфика), Роберто Фирмино (Ливерпуль), Габриэл Барбоза (Фламенго), Габриэль Жезус (Манчестер Сити), Неймар (ПСЖ), Ришарлисон (Эвертон), Винисиус Жуниор (Реал).

Сборная Бразилии, которая принимает Кубок Америки, в матче открытия турнира 14 июня сыграет против Венесуэлы.