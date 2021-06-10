Битва редакций

Редакции спортивных изданий Украинского Медиа Холдинга совместно с компанией Parimatch запускают третий сезон проекта "Битва редакций".

Football.ua вместе с партнером Parimatch представляют спецпроект Битва Редакций. Три спортивных издания — Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net – примут участие в третьем сезоне проекта Битва редакций.

Цель — определение сильнейшей редакции в прогнозировании футбольных матчей чемпионата Европы.

Редакции вышеперечисленных ресурсов получат специальные депозиты от партнера проекта Parimatch в размере 5000 грн, и используют их для ставок на поединки Евро-2020. Победит тот, на чьем счету в итоге будет больше денег!

В своих материалах авторы будут указывать свои прогнозы на матчи, по прошествии которых будут подбиваться итоги, указываться суммы выигрыша или проигрыша. В финале проекта будет определен победитель.



Отметим, что в двух прошлых сезонах неизменно побеждала редакция Bigmir)net.

Проект продлится с 11 июня по 11 июля, с матча-открытия по финальный поединок чемпионата Европы.

До встречи, друзья, мы начинаем!