Франция

Французскому форварду намерены предложить контракт на два года.

ПСЖ хочет удержать нападающего Килиана Мбаппе, предложив ему новый контракт, сообщает Marca.

Ранее парижане предлагали 22-летнему французу контракт с окладом в 25 миллионов евро за сезон, но получили отказ от футболиста на фоне слухов о его переходе в мадридский Реал.

По информации источника, в следующем месяце руководство парижского клуба сделает еще предложение игроку о контакте на два года с более высоким окладом.

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Также отмечается, что ПСЖ попробует повлиять на решение Мбаппе с помощью его одноклубников Лионеля Месси и Неймара, а также президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее переписывался с форвардом.

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