Іспанець залишить Наполі.
Фабіан Руїс, Getty Images
12 серпня 2022, 07:43
Фабіан Руїс підтвердив ПСЖ намір підписати 5-річний контракт, повідомляє відомий журналіст Фабріціо Романо.
Особисті умови між гравцем і паризьким грандом узгоджені, перемовини між клубом зі столиці Франції та Наполі просуваються добре.
Журналіст додає, що у зворотному напрямку може відправитися Кейлор Навас, проте пріоритетнішим варіантом для "партенопеї" все ж є Кепа Аррісабалага.
Нагадаємо, також ПСЖ націлився на англійського вінгера.