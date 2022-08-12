Франция

Іспанець залишить Наполі.

Фабіан Руїс підтвердив ПСЖ намір підписати 5-річний контракт, повідомляє відомий журналіст Фабріціо Романо.

Особисті умови між гравцем і паризьким грандом узгоджені, перемовини між клубом зі столиці Франції та Наполі просуваються добре.

Журналіст додає, що у зворотному напрямку може відправитися Кейлор Навас, проте пріоритетнішим варіантом для "партенопеї" все ж є Кепа Аррісабалага.

Нагадаємо, також ПСЖ націлився на англійського вінгера.