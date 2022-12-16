ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

35-річний футболіст похвалив партнера з національної команди.

Ліонель Мессі відзначив виступ Хуліана Альвареса за збірну Аргентини на чемпіонаті світу в Катарі.

"Ніхто й уявити не міг, що Хуліан зіграє таку роль і буде настільки важливим для нас. Він надав разючу допомогу.

І протягом усього чемпіонату, і проти Хорватії він показував визначну гру. Він вів гру, бився у кожній ситуації, створюючи моменти.

Це дивовижна знахідка для нас, він заслуговує на все це, тому що він славний хлопець", — наводить слова Мессі Manchester Evening News.

На рахунку форварда, який представляє Манчестер Сіті, 4 голи за 6 ігор на турнірі в Катарі.