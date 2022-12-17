ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Саудівської Аравії розповів, як зупинити аргентинську зірку.

На чемпіонаті світу-2022 в Катарі до моменту початку фінального поєдинку лише одній команді вдалось здолати збірну Аргентини — Саудівській Аравії ще в першому турі групового етапу (2:1).

Саме тому головного тренера "зелених" Ерве Ренара перед фінальним протистоянням "альбіселесте" проти Франції розпитали стосовно методики протидії головній зірці команди Ліонеля Скалоні — нападнику Ліонелю Мессі.

"Ми зосередилися не лише на ньому, а й на ньому в Аргентині в цілому. Ви повинні взяти його дії в цьому контексті, щоб проаналізувати зону його впливу, щоб побачити, як м’ячі досягають його ніг.

Перш за все, ви повинні тиснути на Родріго Де Пауля, який, на мій погляд, є одним із найкращих гравців у складі Аргентини й одним із найкорисніших для того, щоб поставити Мессі в найкращі умови.

Він важливий, тому що він багато компенсує на правому фланзі, і його самовіддача звільняє Мессі від багатьох завдань. Коли вони втрачають м'яч, Де Пауль рятує його від захисної роботи. Важливо вивчити всі механізми взаємодії між ними.

Коли м’яч втрачено, інші працюють за Мессі. Я не вникаю в маленькі секрети Скалоні, але він звільнив його від усієї цієї "непотрібної" роботи. Коли вони грають із чотирма захисника позаду, у них є три півзахисники, які наполегливо працюють, щоб забезпечити постачання м’яча для Мессі відразу після відновлення контролю. Вони шукають його майже відразу.

Раніше Леандро Паредес стабільно починав гру в центрі. Енцо Фернандес прийшов у команду разом з Алексісом Мак Аллістером, який чудово працює на лівому фланзі в обороні. Усе це робиться з метою тиску на праву сторону через пару Де Пауль – Мессі, на додачу з Хуліаном Альваресом, як це було особливо помітно проти Хорватії у півфіналі.

Це — один із ключів до протистояння проти Аргентини. Я знав Де Пауля й раніше, але він також шокував мене на цьому турнірі своїм вражаючим обсягом роботи.

Пріоритетом для Саудівської Аравії було закрити всю центральну вісь Аргентини. Я залучив свій лівий фланг: мого лівого флангового захисника і принаймні одного півзахисника. Цих двох я добряче посварив у перерві в роздягальні, бо вони часто були надто далеко від Мессі. Ви повинні бути безпосередньо перед ним, коли він отримує м'яч.

Ось де ви повинні нападати на нього! 35-40 метрів від воріт, не менше. Він не повинен мати свободи. Аргентина не дуже використовує глибину атаки. Це більше команда, яка володіє м’ячем, яка в основному буде атакувати в центрі зі залученням Мессі.

Він починає атакувати з правого краю, щоб швидко перелаштувати команду та швидко просуватись уперед. Але у Франції буде чимало опцій для того, щоб перекрити йому кисень: Адрієн Рабіо та Орельєн Чуамені", — заявив французький фахівець.

Нагадаємо, що раніше Ренар зізнався, за кого вболівав у півфінальній грі, коли його рідна країна протистояла Марокко, де він провів левову долю тренерської кар’єри.

Матч Франція — Аргентина відбудеться 18 грудня, о 17:00.