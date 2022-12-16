ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець озвучив плани на матч з Аргентиною.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам розповів про те, як його футболісти будуть грати особисто проти Ліонеля Мессі в фіналі ЧС-2022.

"Ви повинні згадати, що ми вже зустрічалися з ним у 1/8 фіналу чемпіонаті світу-2018. Пам'ятаєте? Ще не знаємо, але подумаємо, що робитимемо проти нього. Точно знаю, що необхідно вжити заходів, щоб обмежити його гру.

Чотири роки тому ми очікували, що він більше діятиме праворуч, а він грав на позиції центрального нападаючого.

Це було дещо несподівано. У тій позиції він плеймейкер, у нього більше свободи, тому й упоратися з ним складніше", — сказав фахівець в коментарі Foot Mercato.

Нагадаємо, що фінал Аргентина — Франція відбудеться у неділю, 18 грудня, о 17.00. Стежити за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.