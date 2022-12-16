ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колишній півзахисник збірної Еквадору похвалив 35-річного футболіста.

Антоніо Валенсія вражений ігровими навичками нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

"Я хочу, щоб Аргентина перемогла у фіналі ЧС-2022 – через Мессі, через все, чого він досягнув протягом кар'єри. Кожен має прагнути такої ж трудової етики, такої ж скромності, такої ж гри. Мессі — Зразок.

Цей Мессі справді хоче виграти чемпіонат світу. Він зосереджений цьому завдання. Він має чудову нагоду", — наводить слова Антоніо Валенсії The Athletic.

Матч Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня о 17:00 за київським часом.