Колишній півзахисник збірної Еквадору похвалив 35-річного футболіста.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
16 грудня 2022, 00:59
Антоніо Валенсія вражений ігровими навичками нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі.
"Я хочу, щоб Аргентина перемогла у фіналі ЧС-2022 – через Мессі, через все, чого він досягнув протягом кар'єри. Кожен має прагнути такої ж трудової етики, такої ж скромності, такої ж гри. Мессі — Зразок.
Цей Мессі справді хоче виграти чемпіонат світу. Він зосереджений цьому завдання. Він має чудову нагоду", — наводить слова Антоніо Валенсії The Athletic.
Матч Аргентина – Франція відбудеться 18 грудня о 17:00 за київським часом.