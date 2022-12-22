ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ідея, яка сподобається далеко не всім французам.

Наступної середи, 28 грудня, ПСЖ зіграє матч 16 туру Ліги 1 проти Страсбура. Поєдинок пройде на стадіоні Парк де Пренс, а головною подією може стати зовсім не те, що відбуватиметься на полі.

Як повідомляє видання Goal.com, Лео Мессі, який навряд зіграє за клуб до середини січня, хоче похвалитися перед стадіоном виграним Кубком світу. Нагадаємо, у драматичному фіналі "альбіселесте" подужали саме збірну Франції.

Втім, керівництво паризького гранду не в захваті від такої ідеї свого футболіста і не хоче йому це дозволяти. Причина не повідомляється, проте логічно припустити, що це пов'язано з можливим невдоволенням французьких уболівальників і Кіліана Мбаппе.

Раніше з'явилася інформація, що президент Барселони воліє повернути Мессі влітку.