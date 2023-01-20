Франция

Форвард ПСЖ є рекордсменом за кількістю нагород гравцю місяця у французькому чемпіонаті.

Нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе визнано найкращим гравцем французької Ліги 1 за підсумками листопада та грудня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

За минулі два місяці 24-річний француз провів три поєдинки у Лізі 1, у яких забив два м'ячі.

Для Мбаппе це вже восьма нагорода найкращому гравцю місяця Ліги 1, що є рекордом французького чемпіонату.

Загалом цього сезону Мбаппе провів 23 матчі, в яких забив 20 голів та віддав п'ять результативних передач.