Франція

Парижани випереджають конкурентів із АПЛ у боротьбі за 24-річного француза.

Вінгер Монако Магнес Акліуш може продовжити кар'єру в ПСЖ. Про це повідомляють французькі ЗМІ.

За інформацією джерела, парижани є головними претендентами на підписання 24-річного футболіста. Також інтерес до француза проявляють два неназвані клуби англійської Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що Монако готовий розлучитися з Акліушем під час літнього трансферного вікна. До цього на гравця також претендували ПСЖ та Ліверпуль.

У сезоні-2025/26 Акліуш провів 43 матчі у всіх турнірах, у яких забив сім м'ячів та віддав 11 результативних передач.

Нагадаємо, ПСЖ минулого сезону вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів. Крім того, команда Луїса Енріке стала чемпіоном Франції та завоювала Суперкубок країни.