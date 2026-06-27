Парижани випереджають конкурентів із АПЛ у боротьбі за 24-річного француза.
Магнес Акліуш, getty images
27 червня 2026, 19:40
Вінгер Монако Магнес Акліуш може продовжити кар'єру в ПСЖ. Про це повідомляють французькі ЗМІ.
За інформацією джерела, парижани є головними претендентами на підписання 24-річного футболіста. Також інтерес до француза проявляють два неназвані клуби англійської Прем'єр-ліги.
Раніше повідомлялося, що Монако готовий розлучитися з Акліушем під час літнього трансферного вікна. До цього на гравця також претендували ПСЖ та Ліверпуль.
У сезоні-2025/26 Акліуш провів 43 матчі у всіх турнірах, у яких забив сім м'ячів та віддав 11 результативних передач.
Нагадаємо, ПСЖ минулого сезону вдруге поспіль виграв Лігу чемпіонів. Крім того, команда Луїса Енріке стала чемпіоном Франції та завоювала Суперкубок країни.