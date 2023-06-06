Футзал

"Синьо-жовті" відправили шість голів у ворота опонента.

У вівторок, 6 червня, відбувся другий матч чемпіонату світу-2023 Socca у німецькому місті Ессен.

Збірна України зуміла здолати Казахстан (6:2) та достроково виграти свою групу.

Зазначимо, що Казахстан є віцечемпіоном світу-2022 та чемпіоном Європи-2023. Покер на свій рахунок записав Дмитро Іванов.

Казахстан – Україна 2:6

Голи: Абдрассул Авутов, 20 (з пенальті), Олжас Тайбассаров, 39 Євген Шайдук, 9, Дмитро Іванов, 16, 21, 30, 37, Денис Хруль, 17.

Нагадаємо, що у першому турі Україна переконливо обіграла Єгипет (5:0).

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