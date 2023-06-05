"Синьо-жовті" відправили п'ять голів у ворота опонента.
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05 червня 2023, 19:17
У німецькому Ессені пройшов поєдинок між збірними України та Єгипту з футзалу у рамках чемпіонату світу-2023 Socca.
Українці зуміли здолати опонента, відправивши у ворота африканської команди п'ять голів.
Україна – Єгипет 5:0
Голи: Колесніков, 14, Хруль, 16, Шайдук, 27, Литвинов, 33, Сандецький, 37.
Таким чином, Україна після одного проведеного матчу має в активі три очки. Попереду Казахстан – 4 пункти, але у команди два зіграні поєдинки.
У Єгипту 1 очко за два матчі, а у Лівії 0 очок за одну гру.
У наступному матчі Україна зіграє проти Казахстану – гра пройде 6 червня о 14:00.