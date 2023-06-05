Футзал

"Синьо-жовті" відправили п'ять голів у ворота опонента.

У німецькому Ессені пройшов поєдинок між збірними України та Єгипту з футзалу у рамках чемпіонату світу-2023 Socca.

Українці зуміли здолати опонента, відправивши у ворота африканської команди п'ять голів.

Україна – Єгипет 5:0

Голи: Колесніков, 14, Хруль, 16, Шайдук, 27, Литвинов, 33, Сандецький, 37.

Таким чином, Україна після одного проведеного матчу має в активі три очки. Попереду Казахстан – 4 пункти, але у команди два зіграні поєдинки.

У Єгипту 1 очко за два матчі, а у Лівії 0 очок за одну гру.

У наступному матчі Україна зіграє проти Казахстану – гра пройде 6 червня о 14:00.