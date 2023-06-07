Футзал

"Синьо-жовті" продовжують свою феєричну ходу мундіалем.

У середу, 7 червня, відбувся третій матч збірної України на груповому етапі чемпіонату світу-2023 з Socca, що проходить у німецькому місті Ессен.

Наша команда не зустріла гідного спротиву збоку представників Лівії (10:2), тоді як ще за добу до цього достроково виграла квартет за підсумком перемоги над Казахстаном.

Цього разу хет-три на свій рахунок записав Андрій Цопа.

Україна — Лівія 10:2

Голи: Олександр Уруцький, 5, Дмитро Іванов, 14,19, Максим Літінов, 20, 32, Андрій Цопа, 27, 35, 37, Денис Хруль, 38 — Фірас Аль-Шувішин, 24, Хуссейн Фенеша, 27