"Синьо-жовті" продовжують свою феєричну ходу мундіалем.
фото Socca World Cup
07 червня 2023, 14:08
У середу, 7 червня, відбувся третій матч збірної України на груповому етапі чемпіонату світу-2023 з Socca, що проходить у німецькому місті Ессен.
Наша команда не зустріла гідного спротиву збоку представників Лівії (10:2), тоді як ще за добу до цього достроково виграла квартет за підсумком перемоги над Казахстаном.
Цього разу хет-три на свій рахунок записав Андрій Цопа.
Україна — Лівія 10:2
Голи: Олександр Уруцький, 5, Дмитро Іванов, 14,19, Максим Літінов, 20, 32, Андрій Цопа, 27, 35, 37, Денис Хруль, 38 — Фірас Аль-Шувішин, 24, Хуссейн Фенеша, 27
- Воротарі: Святослав Марканич (Агард/Сармат, Чехія), Володимир Удовиченко (Глуст)
-
- Польові гравці: Денис Хруль, Олександр Уруцький, Дмитро Подколзин (КЛО), Микола Кодацький (Агард/Сармат, Чехія), Денис Сандецький, Олександр Колесников (УДАР/ Ягеллонія, Польща), Сергій Кучук (Трансбуд/ Говерла, Чехія), Цопа (Сармат, Чехія), Олег Поліщук (Агард), Євгеній Шайдюк (Президенти), Андрій Мельник (Глуст), Максим Литвинов (ХІТ), Дмитро Іванов (Сенсум), Олександр Сушко (Рубін), Сергій Рівний ("Манзана")
-
-
- ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET — ПРЕМІУМСПОНСОРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ.