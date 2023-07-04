"Синьо-жовті" зіграють проти Польщі, Сербії та Бельгії.
Фото прес-служби АФУ
04 липня 2023, 12:35
Збірна України з футзалу дізналася календар своїх матчів в еліт-раунді відбору на ЧС-2024. Про це повідомляє прес-служба АФУ.
Нагадаємо, у березні "синьо-жовті" посіли перше місце в 11 групі основного раунду відбору на мундіаль, що принесло їй путівку до еліт-раунду кваліфікації.
За підсумками жеребкування Україна опинилася у групі В, де зіграє проти Польщі, Сербії та Бельгії.
Календар матчів у групі В
15.09.2023
Бельгія — Україна
Польща — Сербія
20.09.2023
Сербія — Бельгія
Україна — Польща
06.10.2023
Польща — Бельгія
Сербія — Україна
11.10.2023
Україна — Сербія
Бельгія — Польща
15.12.2023
Україна — Бельгія
Сербія — Польща
20.12.2023
Бельгія — Сербія
Польща — Україна
Нагадаємо, чемпіонат світу проходитиме в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня 2024 року.