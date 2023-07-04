Футзал

"Синьо-жовті" зіграють проти Польщі, Сербії та Бельгії.

Збірна України з футзалу дізналася календар своїх матчів в еліт-раунді відбору на ЧС-2024. Про це повідомляє прес-служба АФУ.

Нагадаємо, у березні "синьо-жовті" посіли перше місце в 11 групі основного раунду відбору на мундіаль, що принесло їй путівку до еліт-раунду кваліфікації.

За підсумками жеребкування Україна опинилася у групі В, де зіграє проти Польщі, Сербії та Бельгії.

Календар матчів у групі В

15.09.2023

Бельгія — Україна

Польща — Сербія

20.09.2023

Сербія — Бельгія

Україна — Польща

06.10.2023

Польща — Бельгія

Сербія — Україна

11.10.2023

Україна — Сербія

Бельгія — Польща

15.12.2023

Україна — Бельгія

Сербія — Польща

20.12.2023

Бельгія — Сербія

Польща — Україна

Нагадаємо, чемпіонат світу проходитиме в Узбекистані з 14 вересня по 6 жовтня 2024 року.