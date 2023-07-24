Футзал

Раді вітати нового партнера.

Aurora Team — футзальний клуб з Києва. Колектив був створений у 2011 році та по 2023 рік грав у аматорських турнірах столиці. Клуб щорічно вигравав різні змагання та постійно прогресував.

Це привело до того, що тренером Aurora Team став Євген Задорожний, який до цього був головним тренером національної збірної України з міні-футболу. Цікаво, що Задорожний свого часу пограв за Зорю та Севастополь на професійному рівні.

Зараз команда провела гучну трансферну кампанію та повідомила інтригуючу новину — Aurora Team буде грати у Екстралізі України сезону-2023/2024.

Та ми раді оголосити, що у цьому дебютному для команди сезоні у еліті українського футзалу Football.ua стане інформаційним партнером клубу.

Відзначимо, шо два гравці Aurora Team — Микола Гуйван та Олександр Дичук — наразі представляють збірну України на чемпіонаті Європи з футзалу серед закладів вищої освіти.