У повторній очній зустрічі "синьо-жовті" забили на два голи менше.
Україна - Бельгія, фото АФУ
15 грудня 2023, 20:52
У рамках п'ятого туру групового етапу відбору до чемпіонату світу-2024 з футзалу збірна України здобула другу розгромну перемогу над збірною Бельгії.
"Синьо-жовті" провели дуже вдалий перший тайм, сформувавши комфортну для себе перевагу у п'ять м'ячів. Друга половина зустрічі теж закінчилася перемогою українців, але вже з мінімальною перевагою.
Україна — Бельгія 8:2
Голи: Корсун, 3, 9, 15, Педяш, 5, 27, Шотурма, 20, Сірий, 28, Фаренюк, 40 — Уаді, 29, Рау, 36
На 27-й хвилині Ель Факірі не реалізував пенальті
Попередження: Сабабті, 12
Нагадаємо, що перша очна зустріч цих команд закінчилась перемогою збірної України з рахунком 10:2.
У сьогоднішньому паралельному виїзному поєдинку проти збірної Сербії збірна Польщі здійснила камбек, здобувши перемогу з рахунком 4:2. Турнірне положення у кваліфікаційній групі наразі наступне:
Переможець групи вийде на ЧС-2024 напряму, а чотири найкращі команди з других місць вийдуть до плей-оф. Доля прямої путівки для українців вирішиться 20 грудня, у матчі проти поляків.