Футзал

У повторній очній зустрічі "синьо-жовті" забили на два голи менше.

У рамках п'ятого туру групового етапу відбору до чемпіонату світу-2024 з футзалу збірна України здобула другу розгромну перемогу над збірною Бельгії.

"Синьо-жовті" провели дуже вдалий перший тайм, сформувавши комфортну для себе перевагу у п'ять м'ячів. Друга половина зустрічі теж закінчилася перемогою українців, але вже з мінімальною перевагою.

Україна — Бельгія 8:2

Голи: Корсун, 3, 9, 15, Педяш, 5, 27, Шотурма, 20, Сірий, 28, Фаренюк, 40 — Уаді, 29, Рау, 36

На 27-й хвилині Ель Факірі не реалізував пенальті

Попередження: Сабабті, 12

Нагадаємо, що перша очна зустріч цих команд закінчилась перемогою збірної України з рахунком 10:2.

У сьогоднішньому паралельному виїзному поєдинку проти збірної Сербії збірна Польщі здійснила камбек, здобувши перемогу з рахунком 4:2. Турнірне положення у кваліфікаційній групі наразі наступне:

Переможець групи вийде на ЧС-2024 напряму, а чотири найкращі команди з других місць вийдуть до плей-оф. Доля прямої путівки для українців вирішиться 20 грудня, у матчі проти поляків.