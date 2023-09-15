Футзал

Підопічні Олександра Косенка відправили у ворота суперника аж десять м'ячів.

У першому турі кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2024 з футзалу національна збірна України зустрілася з Бельгією та не залишила жодних шансів супернику.

Ще у першій половині зустрічі колектив Олександра Косенка фактично вирішив долю цього протистояння, відправивши у ворота бельгійців аж сім м'ячів, тоді як після перерви українці завершили розпочате.

Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу збірної України з футзалу з рахунком 10:2. Справді феєричний початок від "синьо-жовтих".

Бельгія - Україна 2:10

Голи: Ель-Факірі (12, 35) — Шотурма (1), Педяш (10, 23), Швед (10), Мельник (13), Абакшин (14, 19, 20), Корсун (25), Фаренюк (29)

Бельгія: Вранкен — Ах. Сабабті, Грелло, Діллін, Уаді

Запасні: Ідріссі, Аб. Сабабті, Каддурі, Аднан, Лпмсайя, Ель-Факірі, Дабі-Реда, Вален, Бейл

Україна: Ципун, Швед, Фаренюк, Корсун, Шотурма

Запасні: Савенко, Мельник, Жук, Чернявський, Абакшин, Семенченко, Педяш, Зварич, Завертаний