Футзал

Українська збірна проведе останній поєдинок на груповому етапі відбірної кампанії чемпіонату світу 2024 року.

Сьогодні, 20 грудня, збірна України з футзалу гратиме свій шостий матч відбірного циклу чемпіонату світу 2024 року.

Суперниками "синьо-жовтих" буде збірна Польща. У першій зустрічі українці не втримали перевагу у два м'ячі та поступилися.

Стартовий свисток у сьогоднішньому матчі пролунає о 19:30 за київським часом. Паралельно відбуватиметься і друга зустріч у групі В — Бельгія прийматиме Сербію.

Онлайн-трансляція:

Зазначимо, що поєдинок проти поляків вирішить долю прямої путівки на ЧС-2024 з футзалу. Якщо перемогти українська збірна все ж не зможе, то на неї чекатиме плей-оф кваліфікації.