Футзал

Команда Олександра Косенка забезпечила собі комфортний результат у першому таймі.

У заключному матчі еліт-раунду кваліфікації ЧС-2024 збірна України обіграла Польщу з рахунком 5:3.

Для підопічних Олександра Косенка це була вирішальна гра, де вирішувалася доля прямої путівки на мундіаль. "Синьо-жовтим" потрібна була лише перемога, інакше був би плей-оф.

Гра почалася досить спокійно, але невдовзі боротьби стало більше і це пішло на користь українцям, які на сьомій хвилині відкрили рахунок зусиллями Даніїла Абакшина. За дві хвилини Петро Шотурма подвоїв перевагу в рахунку, а ще до перерви Ігор Корсун оформив дубль.

У другому таймі українці зменшили оберти і почали грати за рахунком, пам'ятаючи, що було у першій зустрічі з поляками, які прославилися у відбірковій кампанії своїми камбеками. Поляки змогли відіграти два м'ячі до екватора другого тайму зусиллями Павла Каніевські, а потім українці відповіли голом Ростислава Семенченка.

Потім були напружені хвилини, де у "синьо-жовтих" було п'ять фолів, проти трьох у поляків. Поляки це розуміли та тиснули на ворота українців і на 37 хвилині з польовим у воротах відіграли один м'яч зусиллями Якуба Ражковські.

Таким чином, Україна обіграла Польщу та набравши 13 очок зайняла перше місце у групі, здобувши пряму путівку на ЧС-2024. Поляки у свою чергу фінішували другими з 12 балами і на них чекає плей-оф.

Польща — Україна 3:5

Голи: Каніевські, 27, 30, Ражковскі, 37 — Абакшин, 7, Шотурма, 9, Корсун, 12, 19, Семенченко, 32.

Польща: Калужа — Скєпко, Заставнік, Лутецкі, Крезель.

Запасні: Наврат, Кубік, Мадзьонг, Сендлевські, Каніевські, Лезщак, Мрувєц, Марек, Ражковскі.

Україна: Савенко — Швед, Жук, Корсун, Шотурма.

Запасні: Сухов, Сірий, Чернявський, Абакшин, Фаренюк, Семенченко, Педяш, Зварич, Завертаний.

Попередження: Заставнік, Лутецкі, Мрувєц — Шотурма, Абакшин.