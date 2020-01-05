Германия

Полузащитник Тимоти Тилльманн так и не пробился в первую команду Баварии и ушел в Гройтер Фюрт.

Подававший большие надежды Тимоти Тилльманн, регулярно выступавший в свое время за юношеские и молодежные сборные Германии (U-16, U-17, U-18, U-19) продолжит карьеру в Гойтер Фюрт — сообщил официальный сайт Баварии.

Контракт с Тилльманном был рассчитан до 30 июня 2020 года, но Бавария решила пойти навстречу Тимоти и Гройтеру и отпустила его на полгода раньше срока.

За свою профессиональную карьеру 21-летний полузащитник сыграл 31 матч (6 голов) за вторую команду Баварии и на правах аренды провел 2 матча за первую и 7 матчей за вторую команды Нюрнберга.

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