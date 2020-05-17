Германия

Поединок 26-го тура завершился ничьей и без забитых мячей.

Команды на двоих нанесли лишь два удара в створ (по одному на каждого) и вовсе не удивительно, что встреча завершилась ничьей и без забитых мячей.

Обзор матча:

Фортуна — Падеборн 0:0

Фортуна: Кастенмайер — Циммерманн, Хоффманн, Айхан, Гиссельманн, Зуттнер (Хеннингс, 61) — Штегер, Бериша (Моралес, 71), Зоботтка (Бодзек, 72), Томми — Караман (Скжибски, 79).

Падерборн: Цингерле — Дрэгер, Хюнемайер, Шонлау, Коллинз — Гьясула (Риттер, 46), Антви-Аджей (Эванс, 88), Василиадис — Прегер (Сабири, 73), Србены (Золински, 73), Ястшембски (Хольтманн, 63).

Предупреждения: Айхан, Караман - Гьясула, Хюнемайер.