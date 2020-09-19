Германия

Вингер прокомментировал дебют в составе мюнхенского клуба.

Полузащитник Лерой Сане поделился своим мнением о победе над Шальке (8:0) в матче стартового тура Бундеслиги.

Немецкий вингер провел дебютный матч в составе "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

"Я очень счастлив. В прошлом году команда была на топ-уровне, с очень хорошими футболистами в составе, демонстрировала очень хорошее взаимодействие. Парни остаются голодны, хотя они уже выиграли требл. Здорово так начать чемпионат дома против Шальке. Было здорово снова играть с парнями в футбол.

Это был очень хороший день, хорошая игра, много голов. Мы ничего не позволили сопернику. Конечно, я хочу выкладываться на максимум, но я еще не готов на все 100 процентов. Я всегда хочу вносить свой вклад, хочу помогать команде вести игру и побеждать", – рассказал Сане в интервью официальному сайту клуба.