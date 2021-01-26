Швейцарец войдет в состав Баварии-2.
Димитри Оберлен, Бавария
26 января 2021, 13:49
Бывший нападающий Базеля Димитри Оберлен перешел в Баварию.
На официальном сайте мюнхенского клуба сообщается, что стороны заключили контракт до 30 июня 2021 года.
Швейцарец войдет в состав Баварии-2, выступающей в третьем дивизионе Германии.
23-летний Оберлен присоединился к немецкому клубу на правах свободного агента. Этой зимой он покинул Базель.
Ранее сообщалось, что наставник мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик провел личную беседу о переходе в свой клуб с защитником РБ Лейпциг Дайотом Упамекано.