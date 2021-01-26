Германия

Швейцарец войдет в состав Баварии-2.

Бывший нападающий Базеля Димитри Оберлен перешел в Баварию.

На официальном сайте мюнхенского клуба сообщается, что стороны заключили контракт до 30 июня 2021 года.

Швейцарец войдет в состав Баварии-2, выступающей в третьем дивизионе Германии.

23-летний Оберлен присоединился к немецкому клубу на правах свободного агента. Этой зимой он покинул Базель.

Ранее сообщалось, что наставник мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик провел личную беседу о переходе в свой клуб с защитником РБ Лейпциг Дайотом Упамекано.