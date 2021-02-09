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Форвард мюнхенского клуба прокомментировал выход в финал турнира.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски поделился мыслями о победе на Аль-Ахли в полуфинале клубного чемпионата мира.

"Мы очень довольны выходом в финал. Мы хотели владеть мячом, мы контролировали игру, но в то же время мы хотели бы пораньше сделать счет 2:0.

Думаю, это будет большой матч. С завтрашнего дня мы будем полностью сосредоточены на Тигрес. Сейчас мы переживаем хорошее время, мы хотим взять этот кубок, который станет шестым титулом за год.

Клубный чемпионат мира — особенный турнир. Мы готовы!. Я надеюсь, что в финале мы сыграем еще лучше", — приводит слова поляка официальный сайт Баварии.

Ранее наставник мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик прокомментировал выход Баварии в финал клубного чемпионата мира.

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