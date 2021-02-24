Германия

Наставник менхенгладбахского клуба высказался о реакции общественности договоренность со "шмелями".

Главный тренер Боруссии М Марко Розе рассказал о критике со стороны болельщиков на решение возглавить дортмундскую Боруссию по окончании сезона.

"Признаю, это не прошло бесследно. Но я думаю, это связано с тем, что за полтора года мы очень сильно прибавили и многие люди чувствуют, что эта команда ещё не сказала последнего слова.

Я согласен с этим. В любом случае у меня должно быть право принимать решения самостоятельно. Я понимал, что не всем понравится мое решение", — цитирует специалиста Goal.

Ранее сообщалось, что директор Боруссии М разочарован решением Розе перейти в Боруссию Д.

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