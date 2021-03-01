Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие мячи завершившегося тура чемпионата Германии.

В пятерку лучших голов 23-го тура немецкой Бундеслиги вошли результативные удары в исполнении Элье Скири (Кельн) в ворота Баварии, Роберта Левандовски (Бавария) в ворота Кельна, Махмуда Дауда (Боруссия Д) в ворота Арминии, Леона Бейли (Байер) в ворота Фрайбурга и Даниэля Дидави (Штутгарт) в ворота Шальке.

Вашему вниманию обзор Топ-5 голов 23-го тура:

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